قفزة هائلة في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد.. كم سيتقاضى؟

الطموح المادي لريال مدريد في الموسم المقبل إلى جانب انتداب كل من أنطونيو روديجر وكيليان مبابي، سينصب أيضًا حول تدعيم تعاقدات اللاعبين المحوريين في الفريق.

الأولويات تتمثل في اسمين حاليًا هما لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الأول سيمدد تعاقده بسهولة لمدة عام، بين البرازيلي فمن المقرر أن يقدم له ريال مدريد عقدًا يشهد طفرة هائلة في المقابل المادي الذي يحصل عليه.

كم سيتقاضى فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في عقده الجديد؟

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد يعتزم تقديم 3 أضعاف راتب البرازيلي الحالي له في عقده الجديد، البرازيلي راتبه الحالي يصل مع تصفية الضرائب إلى 3.2 مليون يورو سنويًا.

ولكن العقد الجديد مع ريال مدريد سيضمن له تحصيل من 8-9 ملايين يورو صافية الضرائب سنويًا، بينما يطمح ممثلو اللاعب في أن يصل العرض إلى 12 مليون يورو.

عقد من المقرر أن يكون حتى عام 2027، ما يعني إطالة مدة بقاء البرازيلي ضمن صفوف اللوس بلانكوس لتصبح 9 أعوام منذ وصوله إلى سانتياجو برنابيو في 2018، الميرنجي يعتزم جعل فينيسيوس أحد أساطير الفريق.

تطور هائل لفينيسيوس هذا الموسم تعبر عنه الأرقام، سجل 19 هدفًا في 4004 دقائق شارك بها هذا الموسم بواقع 2519 دقيقة في الدوري، و1111 في دوري أبطال أوروبا، و178 في كأس الملك، و196 في السوبر الإسباني.

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