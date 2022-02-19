قطط في المدرجات .. هكذا أرادت جماهير نيوكاسل التأثير على زوما

شهدت مواجهة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي بين وست هام ونيوكاسل لقطة ظريفة من جماهير الفريق الضيف ضد اللاعب كورت زوما.

جاء هذا بعدما ظهرت عدة قطط قابلة للنفخ في مدرجات جماهير نيوكاسل، في محاولة للتأثير على كورت زوما الذي خاض المواجهة أساسيًا.

وتعود القصة إلى اساءة زوما لقطته في مقطع مصور انتشر بشكل واسع عبر الانترنت في الأيام الماضية وتسبب له في الكثير من المتاعب.

زوما تعرض للكثير من الانتقادات من الجماهير ونشطاء حقوق الحيوان بعد انتشار الفيديو عبر وسائل الاجتماعي المختلفة.

وقرر نادي وست هام معاقبته بخصم 250 ألف جنيه إسترليني من راتبه، وهي قيمة راتب أسبوعين، تم منحها لجمعيات رعاية الحيوان.

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي واجهها النجم الفرنسي، حيث قامت شركة "أديداس" بفسخ عقد الرعاية مع اللاعب بسبب ما أقدم على فعله.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم كريج داوسون في الدقيقة الـ 32 لوست هام، وتعادل جوزيف ويلوك في آخر دقائق الشوط الأول.