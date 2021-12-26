قطر 2022 في خطر؟ مدرب بلجيكا قلق على وضع هازارد بمدريد

عبر روبيرتو مارتينيز؛ المدير الفني للمنتخب البلجيكي عن قلقه بسبب قلة مشاركة النجم إيدين هازارد مع ريال مدريد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا لتعافي اللاعب تمامًا.

هازارد ظهر مؤخرًا رفقة ريال مدريد خلال آخر مباراتين أمام قادش وأتلتيك بيلباو، بعد فترة من الغياب بسبب عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه في المباريات، وأيضًا لتكرار الإصابات.

مارتينيز قال خلال تصريحات نقلتها قناة "Eleven Sports" البلجيكية: "قلة مشاركات هازارد مع ريال مدريد مصدر للقلق بكل تأكيد، لأن هذا وضع جديد يعيشه اللاعب، ولم يمر به من قبل، وقد يكون الأمر صعبًا للغاية".

مدرب بلجيكا تابع: "الأولوية الآن هي لتعافي اللاعب بعد تعرضه لإصابات كثيرة خلال موسمين، وأعتقد أنه تعافى تمامًا بالفعل، وأرى أنه لعب بشكل جيد جدًا أمام إستونيا ولم يعد يفكر في أي آلام سيتعرض لها مجددًا".

وعن وضعيته الحالية مع ريال مدريد، قال المدرب الإسباني: "كارلو أنشيلوتي اعتمد على هازارد في بداية الموسم قليلًا، ولكن بعد غيابات مثل البرازيلي رودريجو والإسباني أسينسيو، لعب إيدين بشكل أساسي خلال آخر مواجهتين، أمام بيلباو وقادش، وظهر بشكل طيب".

وأكد الإسباني على أنه لا يشعر بأي قلق بشأن مشاركة هازارد مع منتخب بلجيكا في كأس العالم الذي سيقام العام القادم في قطر، وأنه ليس قلقًا بشأن استمرارية اللاعب.

وواصل: "أعتقد أننا لم نفكر في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، لأنه مازال أمامنا الصيف، وبعده سيكون علينا أن نجد طريقنا في الأشهر الثلاثة قبل انطلاق كأس العالم".

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واختتم روبيرتو مارتينيز تصريحاته قائلًا: "أعرف كيف يتدرب حاليًا، وأرى الطريقة التي يحاول بها أن يتغلب على هذا التحدي الذي يواجهه، وذلك لأنه مختلف تمامًا في حياته المهنية، ولكن لا داعي للقلق سنقيم هذا الأمر بعد الصيف المقبل".

المنتخب البلجيكي حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022، قبل نهاية التصفيات الأوروبية بجولة واحدة، وذلك بعدما تصدر المجموعة الخامسة.