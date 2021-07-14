قطر في الكونكاكاف .. المعز علي يدخل العالمية برقم فريد

نجم الدحيل يحقق رقمًا لم يسبقه له أحد

افتتح المنتخب القطري اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية بأمريكا الشمالية، بالتعادل أمام منتخب بنما بثلاثية لكل منهما، على ملعب بي بي في آي كومباس بأمريكا.

أحداث المباراة:

المباراة كان من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثانية فجر اليوم بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، لكن تم تأجيلها لساعة كاملة، نظرًا للعواصف الرعدية.

المباراة دارت سجالًا بين الفريقين، فسجل الأدعم أهدافه في الدقائق 48 و54 و62 عن طريق أكرم عفيف، المعز علي وحسن الهيدوس "ضربة جزاء".

فيما أحرزت بنما أهدافها في الدقائق 51 و58 و77 عن طريق رولاندو بلاكبيرن "هدفين"، وإيريك ديفيد "ضربة جزاء.

رقم فريد للمعز علي:

بتخصيص الحديث عن هدف الأدعم الثاني بأقدام المعز علي، الذي استلم بينية من عفيف في منتصف ملعب المنافس، ثم انطلق إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يمين حارس المرمى في الشباك، فإن هذا الهدف منح لاعب الدحيل رقمًا مميزًا لم يسبقه له أحد في العالم..

بهذا الهدف يصبح النجم القطري أول لاعب في العالم يسجل في ثلاث بطولات قارية مختلفة؛ كأس آسيا، كوبا أمريكا وأخيرًا الكونكاكاف.

🎥| الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنما عن طريق اللاعب المعز علي.#الكأس_الذهبية #منتخب_قطر pic.twitter.com/1pKG77sRvD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 14, 2021

مشاركة قطر في كوبا أمريكا:

قطر شاركت في كوبا أمريكا عام 2019، وسجل بها المعز هدفًا وحيدًا في أول مباراة أمام باراجواي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، فيما خسر فريقه بعد ذلك أمام كولومبيا 1-0، ثم أمام الأرجنتين 2-0 ليودع البطولة.

وتأتي مشاركات قطر في بطولات قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، في إطار استعداداتها للمشاركة في كأس العالم 2022، الذي سيقام على أرضها.

قطر في الكونكاكاف:

الأدعم حاليًا في الكأس الذهبية يقع في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، خلف الهندوراس المتصدرة بثلاث نقاط، ثم بنما نقطة وحيدة، وأخيرًا تحل جرنادا دون أي نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي العنابي في المباراة المقبلة أمام جرنادا في 18 من الشهر الجاري، ثم يواجه الهندوراس في 21 من الشهر نفسه.

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