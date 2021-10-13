قطبي الرياض يترقبا .. 90 يومًا ويحسم عبدالحميد موقفه النهائي

تعرف على آخر مستجدات موقف سعود عبد الحميد

تمر الأيام ولم تحسم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ملف تجديد تعاقد النجم الشاب سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للنمور، والذي اقترب عقده من نهايته.

ويعد سعود عبد الحميد واحدًا من أهم عناصر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، وتسعى الإدارة لحسم ملف تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية، للحفاظ عليه.

إلى أين وصل الاتحاد مع سعود عبد الحميد في ملف التجديد؟

ينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بعد 90 يومًا، حيث دخل الفترة الحرة بداية من شهر أغسطس الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي فريق آخر.

وأكد رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي في أكثر من مناسبة، على أن سعود عبد الحميد سيبقى مع نادي الاتحاد، وأن التجديد اقترب مع اللاعب.

ولكن في نفس الوقت أكدت التقارير الصحفية على أن اللاعب لديه طلبات مالية كبيرة، لم توافق عليها إدارة العميد، وأن هناك اعتراضات على تلك الطلبات.

من هي الأندية التي ترغب في ضم سعود عبد الحميد؟

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن سعود عبد الحميد دخل ضمن اهتمامات قطبي العاصمة الهلال والنصر، من أجل الظفر بخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في ظل احتياج الهلال والنصر للاعب يشغل مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وجود بديلين مناسبين للاعب الهلال محمد البريك، ولاعب النصر سلطان الغنام.

ما هو موقف سعود عبد الحميد الحالي؟

وأضافت الصحيفة أن الأيام القليلة القادمة ستحدد مصير سعود عبد الحميد مع الاتحاد، إما بالتجديد أو الانتقال إلى أحد قطبي الرياض الهلال أو النصر.

ويعد سعود عبد الحميد أحد الركائز المهمة في نادي الاتحاد، بالإضافة للمنتخب السعودي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد بشكل أساسي.

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