قطبا المدينة مشتبه بهما.. شرطة الميرسيسايد تحقق في تهديدات لمدرب ليفربول الأسبق

شرطة الميرسيسايد تفتح تحقيقًا حول لافتة يشتبه في توجيهها لمدرب ليفربول الأسبق المرتبط اسمه بتدريب إيفرتون.

لا حد لجنون مشجعي كرة القدم فالتهديدات تتصاعد للاعبين والمدربين وعائلاتهم آخر من هُدد وعائلته مدرب ليفربول الأسبق رفاييل بينيتيز لمجرد ارتباط اسمه بتدريب إيفرتون.

ويعد بينيتيز، 61 سنة، واحدًا من أشهر المدربين في كرة القدم الإنجليزية تحديدًا فقد درب ليفربول لست سنوات كما درب تشيلسي فترة قصيرة ودرب نيوكاسل لثلاث سنوات حتى 2019 وقت انتقل لتدريب فريق داليان الصيني.

ماذا حدث لرفاييل؟

فتحت شرطة الميرسيسايد تحقيقًا حول تهديدات بالقتل للمدرب الإسباني بترك لافتة قريبة من منزله في مدينة شمال غرب إنجلترا حيث تعيش عائلته منذ 2004 كُتب عليها "نعرف أين تسكن، لا توقع".

وتدور مباحثات متقدمة بين مدرب ليفربول ونيوكاسل الأسبق مع فريق إيفرتون ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن التوفيز ليعود لتدريب ريال مدريد الإسباني.

ما رد شرطة الميرسيسايد؟

تحركت شرطة الميرسيسايد سريعًا وأصدرت بيانًا اليوم الإثنين جاء فيه: "نؤكد أن الشرطة تحقق في لافتة تهديد وضعت في كالدي اليوم، الإثنين 28 يونيو، حوالي الساعة السابعة بُلغنا عن لافتة معلقة على جدار في ممر سكني يُعتقد من كلماتها أنها تستهدف مدرب كرة القدم رفاييل بينيتيز".

وشدد المحقق دارين تايلور أن الرسالة سببت قلقًا وضيقًا لسكان المنطقة.

وواصل المحقق عن سبب اعتقادهم أن الرسالة موجهة إلى بينيتيز "اللهجة المستخدمة لهجة كرة قدم لذا نشك في أن رافا بينيتيز هو المستهدف لكن من وضعها وضعها في مكان خاطئ".

وناشد تايلور من لديه أي معلومات عن واضع اللافتة أو من ساهم في كتابتها بسرعة إبلاغ الشرطة.

ابحث مع الشرطة.. لمن تتجه أصابع الاتهام؟

حتى الآن لا تعرف الشرطة المتسبب في اللافتة هل هم جماهير ليفربول التي لا ترغب في أن يدرب رافا غريمهم التقليدي نظرًا للعداوة بين الفريقين.

المدرب الإسباني رفاييل بينيتيز يعد واحدًا من أهم المدربين الذين دربوا ليفربول فقد كان على رأس الإدارة الفنية للفريق 6 سنوات وقادهم في 2005 وقت توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان بعد عودة في النتيجة من التأخر 3-0 وحتى التعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الترجيح في إسطنبول.

ويحظى بينيتيز باحترام كبير بين جماهير ليفربول التي كانت تحييه كلما زار ملعب الأنفيلد حينما كان مدربًا لنيوكاسل.

الاتهام أيضًا قد يوجه لبعض مشجعي إيفرتون المتعصبين فبعضهم لا يرغب في إتمام الصفقة وقدومه لتدريبهم فبعد ديربي الميرسيسايد في 2007 نعت المدرب الإسباني إيفرتون بـ "النادي الصغير".

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