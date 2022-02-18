قطار الأهلي يتوقف ويكتفي بالتعادل مع الهلال السوداني

اكتفى فريق الأهلي المصري، بالتعادل السلبي من دون أهداف مع الهلال السوداني، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ودخل الأهلي اللقاء في حالة معنوية مميزة، بعد الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، عقب انتصاره على الهلال السعودي برباعية نظيفة السبت الماضي.

ومن جانبه قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الاعتماد على تشكيل مكون من الحارس علي لطفي، وأمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، وبخط الهجوم محمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

وصاحبت المباراة بعض الأجواء المتوترة، بسبب الاتهامات من الهلال للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمجاملة الأهلي.

ويرجع ذلك بسبب القرار بمنع جماهير الفريق السوداني من حضور المباراة، لحماية بعثة الأهلي بعد أحداث الشغب التي حدثت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضد الهلال في دور المجموعات لنفس البطولة عام 2020.

ورغم اشتعال الأجواء خارج الملعب، إلا أن الأمور لم تكن كذلك حيث جاءت المباراة سلبية من دون فرص حقيقية عديدة، حيث فشل الضيوف في تكرار مستواهم بمونديال الأندية.

وكان الهلال هو الطرف الأكثر محاولة على المرمى رغم تفوق الأهلي في الاستحواذ، حيث حاول 15 مرة منهم 4 كرات على المرمى، بينما امتلك الأهلي 5 محاولات وتسديدة واحدة على المرمى.

ويحتل بذلك الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالتساوي مع الهلال، بينما يأتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالمركز الأول بـ3 نقاط، ويأتي المريخ رابعًا بلا نقاط.

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