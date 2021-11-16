حسم الخبير القانوني أحمد الأمير قضية عدم قانونية تعاقد النادي الأهلي السعودي مع التونسي حمد النقاز، بوثيقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لينتهي الجدل الدائر من الناحية القانونية.

ما هي قضية الأهلي والنقاز؟

الراقي تعاقد مع اللاعب التونسي عقب غلق باب الميركاتو الصيفي الماضي، كبديل بعد فسخ تعاقد البرازيلي باولينيو، الذي رحل بطلب شخصي، بداعي ظروف عائلية، بعد شهرين فقط من التعاقد معه.

الأهلي وقتها أعلن أن تعاقده مع اللاعب جاء في صفقة انتقال حر، وبحسب اللوائح فإنه مسموح للأندية بقيد لاعبين جدد في قوائمها عقب غلق باب الميركاتو، لكن بشرط أن يتم التعاقد مع لاعب انتهى عقده مع ناديه أثناء سريان الميركاتو وليس بعده.

الذي أحدث البلبلة، هو إعلان نادي الزمالك تعاقده مع النقاز، وتأكيد بعض التقارير المصرية أن انتقال اللاعب للنادي السعودي جاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما يخالف اللوائح ويعني بطلان الصفقة.

النادي السعودي يؤكد أن الصفقة شراء نهائي من اللاعب مباشرة، إذ أنه فسخ عقده مع ناديه السابق الترجي التونسي، في الوقت الذي أكد به النقاز في تصريحات تليفزيونية قبل انتقاله للأهلي أنه عاد للزمالك مجددًا، وهو ما يدينه.

وبعد مشاركة النقاز، خلال مواجهة الأهلي والهلال في الدوري السعودي، تقدم الزعيم باحتجاج رسمي على مشاركته، وهو المنظور حاليًا أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

خطاب فيفا يحسم الأمر:

الأمير نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من قرار الاتحاد الدولي بمنع القلعة البيضاء من إبرام تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات، والذي يُثبت تاريخه قانونية موقف الراقي.

وكتب الخبير القانوني: "حصلنا على إثبات رسمي من الفيفا، يثبت بأن الزمالك ممنوع من التسجيل لفترتين من تاريخ 3-6-2021 بسبب قضية لاعب قاصر، وذلك المنع ساري المفعول من تاريخ إصداره إلى الموسم القادم.

"لذلك لا يمكن بل مستحيل أن يكون الزمالك قد وقع مع النقاز في 14-9-2021، انتهى".

#عاجل_جدا#الاحتجاج



📌 حصلنا على اثبات رسمي من #الفيفا، يثبت بأن #الزمالك ممنوع من التسجيل لفترتين من تاريخ ٣-٦-٢٠٢١ بسبب قضية لاعب قاصر، وذلك المنع ساري المفعول من تاريخ اصداره الى الموسم القادم



📌 لذلك لايمكن بل مستحيل أن يكون #الزمالك قد وقع مع #النقاز في١٤- ٩-٢٠٢١



انتهى ✅ pic.twitter.com/Mij2mSUa7T — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 16, 2021

لماذا تم منع الزمالك من التعاقدات؟

فيفا كان قد أصدر في وقت سابق عقوبة على الزمالك بمنعه من القيد لفترتين، مع تغريمه 222 ألف يورو، لصالح أكاديمية كاميرونية، على إثر خطأ إداري في التعاقد مع اللاعب حسام أشرف.

وتقدم الأبيض بطعن أمام المحكمة الرياضية ضد العقوبة، وهو ما قوبل بالرفض في أكتوبر الماضي، لتتأيد عقوبة منعه من القيد حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلى إثر هذه العقوبة، اضطر مسؤولو القلعة البيضاء إعارة كافة الصفقات التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

الزمالك يؤكد سلامة موقف الأهلي:

وأخيرًا وبعد صمت طوال الفترة الماضية، خرج عمر أبو العز؛ المدير الإداري لنادي الزمالك، ليؤكد عدم قيد النقاز في قائمة النادي، نظرًا لحرمان الاتحاد الدولي "فيفا" الأبيض من إبرام تعاقدات لمدة فترتين.

وقال أبو العز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يتم قيد النقاز، هل سنضحك على فيفا؟، الزمالك ممنوع من القيد، وبطاقة اللاعب حصل عليها الأهلي من الاتحاد التونسي وليس من الاتحاد المصري".

ويبدو أن الحديث عن عودة النقاز للزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، ما هو إلا اتفاق شفهي بين الأبيض ومسؤولي الأهلي، وليس كون الصفقة تمت على سبيل الإعارة.

وكان النقاز قد عاد للزمالك في الصيف الماضي بعدما فسخ عقده مع الترجي التونسي، في صفقة تمت مقابل تنازل اللاعب عن قضيته ضد القلعة البيضاء أمام فيفا، لكن حرمان الزمالك من التعاقدات عطل قيد النقاز بالقائمة.

اقرأ أيضًا..

"الأهلي غامر بسمعته من أجل لاعب لا يستحق"

فيديو | الفراج ردًا على لوم جمهور الأهلي له: لا يوجد بدل قلق

إليوسكي يبدع في السعودية وقاريًا .. المقدوني يقترب من العالمية