"السير بوبي" باقٍ في وجدان الجماهير الإنجليزية

في 21 أكتوبر الماضي، استيقظ عشاق الكرة الإنجليزية على خبر محزن لهم جميعًا تمثل في وفاة أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا بوبي تشارلتون عن عمر يناهز 85 عامًا.

ظل الحادث قيد التحقيق نظرًا لغموض ملابسات الوفاة، إلا أن الأمور اتضحت في الوقت الراهن دون أي لبس.

شبكة "بي بي سي" أعلنت عن تفاصيل وفاة بوبي تشارلتون، والتي ربما تضاعف ألم محبي الكرة الإنجليزية.

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كان تشارلتون مقيمًا في دار رعاية نظرًا لظهور أعراض الخرف عليه بشكل واضح، وذلك خلال الفترة الماضية.

لكن سبب الوفاة كان سقوطًا في دار الرعاية الذي كان فيه أدى إلى وفاته، الأمر الذي كشفت عنه التحقيقات في الوفاة بشكل قاطع.