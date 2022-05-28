قضية كنو .. طلب جديد من الهلال بشأن محكم النصر وتوقعات برفضه

القضية مازالت منظورة في القضاء الرياضي السعودي

مازالت التطورات حاضرة وبقوة في قضية محمد كنو لاعب وسط الهلال المتنازع عليه مع النصر، إذ كشفت المصادر عن طلب جديد من إدارة الأزرق بخصوص محكم الأصفر في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

قضية كنو التي انفجرت في يناير الماضي بسبب توقيع اللاعب للهلال والنصر، وقد أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بشأنها لكنه لم يُرض أي من الأطراف التي اتجهت لمركز التحكيم الرياضي السعودي للاستئناف.

ما هو طلب الهلال بشأن محكم النصر؟ ولماذا سيُرفض؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن رفض الهلال مُحكم النصر، المصري محمد عبد الرؤوف، وتقدمه بطعن لمركز التحكيم الرياضي على وجوده في لجنة التحكيم التي شكلت مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الطعن يعود لأن عبد الرؤوف كان أحد المحكمين في قضية عبد الله السالم والتي صدر فيها حكمًا من مركز التحكيم واستندت على بعض حيثياته غرفة فض المنازعات في قراراتها الخاصة بقضية كنو.

الهلال يتمسك بالبند 7/25 في نظام مركز التحكيم يمنع وجود محكم واحد في قضيتين منظورتين، ويرى النادي أن قضية السالم ورغم انتهائهم تمامًا مازالت منظورة لأن محامي اللاعب طالب بتصحيح الحكم.

الرياضية نقلت عن محكمين رياضيين سابقين تأكيدهما أن طعن الهلال سيُرفض لسببين، الأول أن قضية السالم تُعد منتهية ولا يُمكن اعتبارها منظورة إلا حال وافق مركز التحكيم على طلب التصحيح وإعادة النظر بها، وحتى لو وافق فيما بعد تُعد القضية منتهية وقت اختيار المُحكم.

السبب الثاني هو وجود تعميم صادر من مجلس إدارة المركز بعدم تولي المحكم قضيتين في الوقت ذاته إلا إن تم استثناء المحكم من رئيس غرفة التحكيم وفق أسباب مُقنعة تجعل المحكم ينظر في القضية مثل عدم وجود محكمين متفرغين.

يُذكر أن الهلال كان قد اختار

الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلا العصيمي محكمًا له في قضية كنو، فيما اختار النصر محمد عبد الرؤوف، وتم اختيار البريطاني ستيوارت ماكينيس، محكمًا مرجحًا في القضية، لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ما هي قرارات اتحاد كرة القدم السعودي بخصوص قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضحت أن كنو أنهى عقده الموقع مع النصر في الثالث من يناير الماضي دون أي سبب مشروع، وقد قررت إيقافه لمدة 4 أشهر ومنع الهلال من قيد لاعبين جديد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وألزمت اللجنة اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.

وقد استأنف الناديان على القرار، حيث يُطالب الهلال بإلغاء القرارات كاملة وإعادة النظر في القضية، فيما يطلب النصر الحصول على تعويض قدره 34 مليون ريال سعودي ويس 27.

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