قضية فساد جديدة .. محاكمة بلاتر وبلاتيني لاختلاس أموال "فيفا"

يخضع جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني إلى محاكمة جديدة في سويسرا في قضية فساد جديدة.

يخضع السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى محاكمة جديدة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، في قضية احتيال.

وحسب "فيفا" فإن الثنائي متهم بالحصول بشكل قانوني على مبلغ يقترب من مليوني يورو في 2011، بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تبلغ حوالي 219 ألف يورو.

وحسب المحكمة، قدم بلاتيني فاتورة وهمية في 2011 إلى "فيفا" تتعلق بدين مزعوم، لنشاطه كمستشار للاتحاد الدولي لكرة القدم بين 1998 و2002.

ووجه مكتب المدعي العام السويسري تهمة الاحتيال وتزوير وثيقة إلى بلاتيني وبلاتر، حيث يتهم الأخير أيضًا بالتملك غير المشروع وسوء الإدارة الإجرامية، بينما يتهم بلاتيني بالمشاركة في تلك الجرائم.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 22 يونيو الجاري، على أن يصدر القضاة حكمهم في الثامن من يوليو 2022.

وقد يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية.

وتم منع بلاتيني وبلاتر من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في الوقت الذي كان يستعد فيه أسطورة كرة القدم الفرنسية إلى خلافة السويسري في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنافس الحليفان بشكل متكرر مع نفاذ صبر بلاتيني لتولي رئاسة "فيفا"، في حين انتهت فترة ولاية بلاتر بسرعة بسبب فضيحة فساد منفصلة في 2015.

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