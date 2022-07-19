قصر القامة ليس مشكلة .. مارتينيز مدافع يونايتد الجديد يعرف كيف يوقف هالاند ونونيز

يملك ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الجديد العديد من القدرات سواء في بناء الهجمات أو إيقاف المهاجمين أصحاب البنية الجسدية.

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قادمًا من نادي أياكس الهولندي.

وبطبيعة الحال، فإن وصول مارتينيز إلى "أولد ترافورد" يأتي بمباركة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لنادي أياكس، الذي يعرف قيمة المدافع الأرجنتيني وقدراته الدفاعية الهائلة.

طول مارتينيز يبلغ 1.75 سم، ورغم قصر قامته الملحوظ بالنسبة للاعب قلب الدفاع التقليدي، إلا أنه يملك قدرة هائلة على تعويض ذلك، ولعل نجاحه في أياكس ونوعية اللاعبين الذين راقبهم تؤكد أنه لا يخشى أحدًا أو شيئًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة الفوز بالكرة.

مارتينيز ينظر إليه على أنه واحد من بين أبرز لاعبي خط الدفاع في القدرة على اللعب بالكرة في الدوري الهولندي، خاصة فيما يتعلق بالتمرير الأمامي.

وذلك ساعد أياكس تحت قيادة تين هاج في كسر التكتلات الدفاعية في الدوري الهولندي، ويساعد الفريق على الاستحواذ على الكرة بنجاح.

لكن بعيدًا عن قدرته على اللعب بالكرة، وتعدد استخداماته بقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر أو الوسط المدافع، فإن مارتينيز يمكنه السيطرة على أي مهاجم، حتى لو كان إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الجديد، أو داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد.

وخلال مباريات أياكس أمام بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، كان مارتينيز يراقب هالاند ونونيز مهاجمي الفريقين على الترتيب.

مثالي في التوقع وسريع في الضغط!

ومن خلال اللقطات البسيطة، من مباريات الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، يظهر لنا أن مارتينيز يملك قدرة هائلة في توقع مسار الكرة.

مارتينيز ينجح في اعتراض الكرة قبل وصولها إلى المهاجمين، وهذا يجهض أي مشروع هجومي محتمل.

عملية مراقبة مهاجمين أضخم في البنية الجسدية تحتاج نوعًا من الجرأة، والقدرة على التوقع، والتحرك الصحيح لتغطية المساحات، وكذلك التدخلات الصحيحة، وكل ذلك يوجد في مارتينيز.

المدافع الأرجنتيني مستعد للتضحية بنفسه من أجل الحصول على الكرة، ويعوض قصر قامته بالجرأة والقوة في الالتحامات، لدرجة أنه يرهب المهاجمين أحيانًا.

وإذا ما نظرنا إلى أرقام مارتينيز في التمرير خلال موسم 2021-22 في الدوري الهولندي، فقد تمكن المدافع الأرجنتيني من تمرير 1746 تمريرة صحيحة من أصل 1963 بنسبة دقة تمرير بلغت 88.9%.

المميز في تمريرات مارتينيز أن نسبة 33.3% منها كانت إلى الأمام، و6.8% إلى الخلف، فيما جاءت 85.5% من تمريرات مارتينيز في نصف ملعب المنافس.

هل يمثل مارتينيز الحل لدفاع يونايتد؟

ليساندرو مارتينيز وبسبب قدرته على اللعب في الظهير الأيسر وقلب الدفاع، قد يحل عدة مشكلات عانى منها مانشستر يونايتد في الموسم الماضي على وجه التحديد.

إريك تين هاج قد يلجأ للعب بثلاثة مدافعين في الموسم المقبل، بوجود هاري ماجواير ورافاييل فاران ومارتينيز، وهي الطريقة التي تألق فيها قائد "الشياطين الحمر" كثيرًا.

ماجواير تحديدًا كان مثار سخرية العديد من منافسي مانشستر يونايتد، وربما يكون اللعب بثلاثة مدافعين حلًا مثاليًا لإنهاء معاناته.

كما أن ذكاء مارتينيز في استباق مسار الكرة واعتراضها بنجاح والخروج بها بسلاسة، قد يمنح مانشستر يونايتد الحل لإنهاء معاناة الوقوع في أثناء التدرج بالكرة من الخلف، والتي ظهرت بوضوح مع ماجواير.

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المدافع الأرجنتيني ربما يمثل في نهاية المطاف القطعة الناقصة التي كان مانشستر يونايتد يحتاجها للتحسن في خط الدفاع، بعد معاناة لم يسبق لها مثيل في الموسم الماضي.