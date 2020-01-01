قصة مصرية | الأهلي في اليابان .. "الفرعون" تريكة يقود الأحمر للبرونزية

تريكة قدم مستوى أكثر من مميز خلال البطولة وحصل على لقب الهداف

بالعودة للخلف نحو 14 عامًا من الآن، في ديسمبر 2006 عندما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوزه على كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي قدم مستويات رائعة في مونديال الأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان وقتها، ممثلًا القارة السمراء بعد تحقيقه دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمشاركة في الحدث الأكبر للمرة الثانية.

وكان الأهلي شارك في مونديال الأندية عام 2005، ولكن أبرز مشاركة له جاءت عام 2006 عندما تمكن من تحقيق الميدالية البرونزية.

ربع النهائي

شارك بطل إفريقيا وقتها في مونديال الأندية من دور ربع النهائي ليواجه أوكلاند سيتي ممثل نيوزيلاندا، وفاز بهدفين دون رد أحرزهما فلافيو ومحمد أبو تريكة.

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نصف النهائي

ضرب الأهلي موعدًا قويًا أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي، ولكن سقط بهدفين مقابل هدف بسبب قوة الفريق المنافس.

وكان فلافيو قد تمكن من إحراز هدف الأهلي الوحيد في هذه المباراة برأسية رائعة بعد إرسال عرضية نموذجية من طارق السعيد.

المركز الثالث

وفي مباراة المركز الثالث، حقق الأهلي الفوز بعد أداء مبهر من كتيبة البرتغالي مانويل جوزيه وقتها وحقق الانتصار بهدفين مقابل هدف.

أبو تريكة أحرز الهدف الأول من ركلة حرة أكثر من رائعة ليطلق عليه عصام الشوالي معلق المباراة وقتها الفرعون الصغير، وتعادل الفريق المكسيكي عن طريق كاباناس وقتها.

وعاد تريكة مرة أخرى لخطف الفوز وتحقيق إنجاز البرونزية بهدف أكثر من رائع ليلمع اسم الفراعنة في بلاد اليابان بفضل القلعة الحمراء وكتيبة الأهلي التي يقودها العملاق البرتغالي جوزيه.

لقب الهداف

حصل أبو تريكة وقتها على لقب الهداف برصيد 3 أهداف، ليصنع مجدًا خاصًا به وبالأهلي في عام 2006، لن يمحى من تاريخه بجانب ما حققه طوال مسيرته الكروية جعله بين الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.