قصة لا تُصدق .. إجبار الشباب على لعب مباراتين بدولتين في يوم واحد!

إذا قمنا بعرض هذه القصة على أي شخص لا يعلمها، سيشكك بكل تأكيد في صحتها، ولن يصدقك مهما أكدت له، ولكنها حدثت بالفعل، بأن فريق الشباب السعودي، لعب مباراتين في يوم واحد وفي دولتين مختلفتين!

هذه القصة ستجعلنا نعود 23 عامًا إلى الوراء، بالتحديد يوم 16 أبريل 1999، حينما كان فريق نادي الشباب يلعب آخر مباراة له في بطولة النخبة العربية بسوريا، وكان مطالبًا بالعودة للمملكة العربية السعودية لخوض مباراة نهائي كأس ولي العهد.

روزنامة مزدحمة لليث الأبيض

الأمر بدأ حينما لعب فريق نادي الشباب مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد أمام فريق نادي النصر، وذلك بتاريخ 7 أبريل 1999، ونجح الشباب في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

بعدها شد فريق الشباب الرحال إلى سوريا من أجل المشاركة في المباراة الافتتاحية لبطولة النخبة العربية يوم 11 أبريل، حيث كان مقررًا له المباراة الثانية يوم 13.

وكانت المباراة الختامية يوم 16 أبريل، والتي كانت أمام وداد تلمسان الجزائري، في ضغط رهيب في أجندة مباريات الليث الأبيض وقتها.

يُذكر أن الشباب لم يحقق أي انتصار أو حتى تعادل في تلك البطولة، حيث خسر المباريات الثلاث، أمام مولودية وهران 1-0، ثم أمام الجيش السوري 2-0، وأخيرًا أمام وداد تلمسان 1-0.

كيف لعب الشباب مباراتين في يوم واحد؟

المباراة الأخيرة للشباب بالبطولة العربية أمام وداد تلمسان، أقيمت يوم 16 أبريل، وفي نفس الوقت قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تقام مباراة نهائي كأس ولي العهد بين الشباب والهلال في نفس اليوم.

الشباب وجد نفسه مجبرًا على خوض المباراتين، خوفًا من توقيع أي عقوبة عليه، لتقرر إدارة النادي برئاسة محمد النويصر وقتها، أن يغادر الفريق دمشق متوجهًا إلى السعودية.

وبالفعل توجهت بعثة نادي الشباب من سوريا إلى السعودية، من أجل خوض مباراة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والمفاجأة أن نادي الشباب استطاع أن يحقق الفوز على الهلال بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الشرقية.

وبذلك يصبح نادي الشباب هو أول فريق يخوض مباراتين في دولتين مختلفتين في يوم واحد، في واقعة غريبة ولم تحدث من قبل.

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