مستوى بطولي ظهر عليه الحارس المصري محمد أبو جبل، قاد به منتخب بلاده مصر للوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، جعله الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي العالمي، خاطفاً الأضواء حتى من القائد والنجم محمد صلاح.

أبو جبل الملقب بـ"جاباسكي" نجح في أول اختبار له مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2021، في مباراة دور الـ16 أمام كوت ديفوار، عندما حل بديلًا للحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة.

ونجح لاعب الزمالك في التصدي لركلة جزاء قاد بها الفراعنة للتأهل إلى ربع النهائي، ليتألق مجددًا أمام منتخب المغرب واستطاع أن يقود منتخب مصر لانتصار ثمين رغم المعاناة من الإصابة، ومن ثم التأهل إلى نصف النهائي، وأثبت أنه قادر على تعويض غياب الشناوي الذي اختير الأفضل بمركزه بدور المجموعات.

وفي مباراة ماراثونية، نجح المنتخب المصري في إنهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بلا أهداف أمام الكاميرون، ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها جاباسكي مجددًا وقاد بها الفراعنة إلى نهائي البطولة.

جاباسكي استطاع أن يتصدى لركلتي جزاء، ساهم بشكل كبير في فوز منتخب مصر للتأهل إلى المباراة النهائي، ليصبح اسمه الأكثر تداولًا بين الجماهير خلال الساعات الماضية.

ماذا قدم أبو جبل مع نادي الزمالك لينضم لمنتخب مصر؟

أبو جبل يعد واحد من العناصر التي دائمًا ما يتم استدعائها لصفوف منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، رفقة الحارس الأساسي محمد الشناوي، والحارسين محمد صبحي ومحمود جاد.

وخلال الفترة الأخيرة، فقد أبو جبل مكانه الأساسي رفقة فريق الزمالك، ليشارك بدلًا منه محمد عواد، ولكن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فضّل الاعتماد عليه خلال آخر مباريات للزمالك، للحصول على فرصة للانضمام لصفوف الفراعنة.

أبو جبل لعب مع الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم 4 مباريات فقط، خرج من 3 مباريات دون تلقي أي هدف "كلين شيت"، وتلقى في مباراة واحدة 5 أهداف، والتي كانت أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وتصدى أبو جبل خلال الـ4 مباريات لـ14 فرصة محققة، ليقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، ضمه لصفوف الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2021.

ما هي قصة أبو جبل وجاباسكي؟

القصة هنا رواها محمد أبو جبل بنفسه، وتعود خلال فترة تواجده الأولى مع نادي الزمالك، خلال الفترة من 2013 إلى 2016 قبل انتقاله إلى سموحة، حيث كان وقتها يقود الفريق الأبيض، المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

بعد تولي فيريرا المسؤولية، وأثناء تعرفعه على أبو جبل، وجد أن اسمه ثقيلًا على لسانه، ليطلق عليه لقب "جاباسكي"، ليكون سهلًا عليه نطقه.

المدرب فيريرا كان يحظى بحب واحترام جميع لاعبي الزمالك، وهو الأمر الذي تقبله أبو جبل بصدر رحب، وفضّل أن يكون لقبه، ومن هنا أُطلق عليه لقب "جاباسكي".

من هو جاباسكي؟

الاسم الذي أطلقه فيريرا على محمد أبو جبل، الذي حمل "جاباسكي"، مستمد من اسم لاعب سلة أمريكي، وتتشابه حروف اسمه باسم محمد أبو جبل، ليطلق عليه المدرب البرتغالي هذا الاسم.

محمد أبو جبل أعجب بالاسم الذي أطلقه عليه فيريرا، مما جعله يدونه على قميصه رفقة المنتخب الوطني وناديه الزمالك، ليصبح الآن هو الأكثر تداولًا.

اقرأ أيضًا ..

كلوب: أمم إفريقيا كانت مميزة للاعبينا، متشوق لمواجهة صلاح وماني !

خليلوزيتش : لا يمكنني استدعاء لاعب مثل زياش، حتى لو كان ميسي !

النصر يبحث عنه؟ اعتقله المصريون! .. أرقام فينسنت أبو بكر أمام مصر