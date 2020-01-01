قصة سعودي .. هرب أجانب النصر من مواجهة الهلال ففاز الفريق وتربع على الصدارة

رفض هؤلاء اللاعبين حينها اللعب وغادروا معسكر الفريق لعدم استلام مستحقاتهم المالية منذ أكثر من خمسة أشهر حينها

ليلة هروب أجانب النصر السعودي.. أحد أبرز العناوين التي قد تأخذنا إلى مباراة ديربي لا تُنسي من ذكريات مباريات كبيري العاصمة السعودية "الرياض"، فريقي الهلال والنصر.

نعود بالذاكرة إلى عام 2013، وخلال مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة العاشرة، شهدنا موقفًا لا يُنسى من أجانب الفريق النصراوي.

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ودخل العالمي مباراته أمام الهلال بدون ثلاثة محترفين برازيليين هم ايفرتون وباستوس وإيلتون، وهو ما مثل صدمة كبيرة للجماهير التي تنتظر مثل هذه المواجهات.

ورفض هؤلاء اللاعبين حينها اللعب وغادروا معسكر الفريق لعدم استلام مستحقاتهم المالية منذ أكثر من خمسة أشهر حينها.

ووجد الثلاثي البرازيلي هذه الطريقة الأفضل بالنسبة لهم للي ذراع الإدارة، التي اتخذت قرارًا حاسمًا بالتخلص منهم وإبعادهم عن اللقاء.

وتوعد رئيس النصر حينها سمو الأمير فيصل بن تركي، بتطبيق العقوبة الإدارية المناسبة بحق الثلاثي البرازيلي باستوس وإيلتون وإيفرتون الذين رفضوا مشاركة الفريق في مباراته الدورية الهامة أمام غريمه الأزلي الهلال.

وأوضح الرئيس النصراوي أن قصة رفض الأجانب اللعب في المباراة لم تكن مبررة كونها صدرت ليلة المباراة، وقال في الوقت نفسه «لا أحد يستطيع ليّ ذراع الإدارة النصراوية».

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وبالفعل قام سمو الأمير بمعاقبة هؤلاء اللاعبين الذين رحلوا بعد ذلك ولم يستمروا طويلاً مع الفريق.

كما رفض مدرب النصر حينها، دانيال كارينيو دخول البرازيليين باستوس وإيلتون وايفرتون في التدريبات الجماعية عقب المباراة وطالبهم بالتدريبات الانفرادية.

وكانت المفاجأة السارة للجماهير رغم هذا النبأ المفاجئ قبل المباراة، هي نتيجة الفوز بهدفين لهدف واستعاد صدارة ترتيب الدوري بعدما كان قد فقدها في الجولة التاسعة.

وافتتح مهاجم النصر محمد السهلاوي التسجيل، وفي الشوط الثاني أدرك ناصر الشمراني التعادل، وفي الدقيقة الأخيرة تحصل النصر على ضربة جزاء نفذها السهلاوي بنجاح معلنًا تفوق فريقه وعودته لصدارة الترتيب.