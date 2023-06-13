قصة جبهة .. هالاند يثير جنون جماهير مانشستر سيتي بأغنية "الثلاثية"

احتفالات صاخبة في مدينة مانشستر

أغنية واحدة أراد النجم النرويجي إرلينج هالاند ترديدها خلال احتفالات مانشستر سيتي بالثلاثية، وكالعادة استحوذ على قلوب عشاق النادي الإنجليزي.

هالاند استمتع بموسم مبهر مع سيتي في الظهور الأول له بإنجلترا، حيث ساعد الفريق على تحقيق الثلاثية بالحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد هذا الموسم.

أعضاء فريق مانشستر سيتي قاموا بالسير في موكب بشوارع المدينة الإنجليزية احتفالًا بالثلاثية، كما استمرت الاحتفالات في حفل خاص كان بطله هالاند بفضل الأغنية التي قام بترديدها.

صاحب الـ22 سنة حصل على الميكروفون وخاطب الجماهير قائلًا:"نحن أبطال أوروبا، لن تقوموا بغناء هذه العبارة أبدًا"، وقامت الجماهير بترديد هذه الأغنية الموجهة إلى الفرق المنافسة لسيتي خلال هذا الموسم التاريخي.

يذكر أن هالاند الذي انضم لسيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، نجح في تسجيل 52 هدفًا بكل البطولات بموسمه الأول مع الفريق، ويعتبر من أهم المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023.