حكاية سعودي - قصة الجحفلة التي بدأت من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حسم الهلال المباراة بركلات الترجيح

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير كرة القدم السعودية مواجهة هامة، وقوية بين فريقي الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي تجمع الفريقين مساء اليوم.

قصة "الجحفلة" لمن لا يعرفها تعود إلى مباراة جمعت "الهلال والنصر"، وتقدم فريق "النصر" في اللقاء، وكاد يخطف الكأس، وفي الدقيقة 119 من الأشواط الإضافية سجل اللاعب "محمد الجحفلي" هدف التعادل.

وحسم الهلال المباراة بركلات الترجيح؛ لتتحول الفرحة إلى خسارة، ومن هنا ولد مصطلح "الجحفلة".

من سيُتوج الليلة بطلاً لكأس الملك🤔 pic.twitter.com/d1iksMkMCh — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

الجحفلة باختصار، هي الهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبموجبه تتغير النتيجة، ومع أن الطريقة هذه موجودة من زمن اختراع الكرة.

وبحسب الروايات فأن نواف الشلهوب بدأ في تداول هذا المصطلح عبر حسابه في تويتر، بتوضيح المعنى اللغوي للكلمة.

الاتحاد أكثر الفرق تأهلاً إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

واصبحت الجحفلة يتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط ككل وليس في منطقة الخليج فقط.

يُذكر أن معني "الجحفلة" في اللغة العربية تأتي من "جحفل" أو "تجحفل" الشيء، أي فقد انتصاره في الوقت الضائع.