قرية سياحية متكاملة .. تغييرات جوهرية على الحدود السعودية القطرية استعدادًا لمونديال 2022

دعوة لإقامة كرافانات ومخيمات على الحدود

الاستعدادات ليس في قطر فقط على قدمٍ وساق قبل كأس العالم 2022، إنما كذلك السعودية، التي تستعد هي الأخرى بطريقة خاصة لهذا الحدث العالمي.

دولة قطر تشهد في 20 من نوفمبر المقبل إقامة الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة العربية، والذي يستمر حتى 18 من ديسمبر 2022.

وإقامت قطر عديد الملاعب، استعدادًا للمونديال، فكان آخر ما شهدته قبل يومين، هو افتتاح استاد لوسيل، الذي سيستضيف لقائي الافتتاح والختام بجانب بعض المباريات، إذ أقامت عليه مباراة كأس السوبر السعودي المصري "كأس سوبر لوسيل"، بين الهلال والزمالك.

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Shahid

تغييرات جوهرية في السعودية استعدادًا للمونديال:

السعودية كذلك تستعد بشكل كبير للحدث العالمي، نظرًا لموقعها الجغرافي من البلد المستضيف، إذ أجرت تغييرات جوهرية وشاملة على "منفذ سلوى"؛ المنفذ الحدودي البري لها مع قطر.

صحيفة "اليوم" السعودية أوضحت أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت برفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ لـ70 مسار موزعة بين القدوم والمغادرة بالتساوي، بجانب توسيع الصالات.

ونقلت الصحيفة تصريحات لخالد بووشل؛ المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء، الذي أوضح أن الدولة أطلقت بعض المشاريع الاستثمارية، منها قرية سياحية على شاطئ السلوى، تضم فنادق وأكشاك وخدمات.

فيما قال علي بوخمسين؛ المستشار الاقتصادي: "من المتوقع أن يصل للسعودية خلال المونديال عشرات الآلاف من الأجانب، سواء للإقامة أو الزيارة، لذلك علينا تسهيل الأمور عليهم، كذلك هي فرصة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار وإقامة مشاريع خدمية كمراكز تسوق، مراكز الخدمات والرعاية الطبية، تجمعات مطالب وخدمات ترفيهية متنوعة وغيرها".

وأضاف: "إقامة المخيمات والكرافانات فكرة تنافسية للإقامة الفنية الباهظة في قطر، وستجذب السياح، وربما تؤسس لمشاريع ضيافة وإيواء سياحية وتظل مستقبلًا كأسلوب سكني رخيص وسياحي مغرٍ".

يذكر أن نسخة 2022 تشهد المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في المونديال، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المكسيك، الأرجنتين وبولندا.

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