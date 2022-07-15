قريب من الدوريات العالمية .. رقم مذهل للوقت الفعلي من اللعب في الدوري السعودي

تطور ملفت في هذا الجانب في الدوري السعودي

يعيش الدوري السعودي نقلة نوعية على جميع المستويات، سواء داخل الملعب من حيث الأداء واللاعبين أو خارجه من حيث التنظيم أو البث، وقد حقق أرقامًا مذهلة خلال الموسم الماضي منها الوقت الفعلي للعب في المباريات.

مباراة كرة القدم تمتد لـ90 دقيقة بجانب دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن الوقت الفعلي للعب بالكرة دون أي توقف أقل من ذلك بكثير، حيث لا يصل في أفضل الحالات إلى 70 دقيقة بسبب التوقفات المتكررة لأسباب عديدة.

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر الرقم الخاص بالوقت الفعلي للعب في مباريات الدوري السعودي للموسم المنقضي، وقد كان 51:09 دقيقة وهو رقم ممتاز مقارنة بنظيره في الدوريات العالمية خاصة في أوروبا.

إذ كان موقع بي بي سي قد أوضحت أن الوقت الفعلي للعب في الدوري الإنجليزي بلغ 55:03 دقيقة، فيما الإسباني 53:21 والإيطالي 54 والفرنسي 56:17 وأخيرًا الألماني 54:23 دقيقة.

51:09 دقيقة متوسّط الوقت الفعلي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22 ⌚️⚽️



و 6 مباريات تجاوزت +60 دقيقة 👇#أرقام_SPL pic.twitter.com/s0xkqkPBC2 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 15, 2022

وأوضح الموقع الشهير أن دوري أبطال أوروبا كان صاحب الرقم الأعلى، إذ بلغ عدد دقائق اللعب الفعلي في مبارياته دون احتساب الأشواط الإضافية 56:54 دقيقة، وهو ما يجعل الدوري السعودي قريبًا للغاية من تلك الدوريات، إذ لا يقل عنها سوى بعدة دقائق.

وأوضحت تغريدة الرابطة أن مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ11 جاءت الأعلى في الوقت الفعلي للعب بواقع 62:52 دقيقة، تلتها مواجهة الباطن والشباب في الجولة الـ8 بـ62:29 دقيقة ثم لقاء التعاون والأهلي في الجولة الرابعة بـ60:49 دقيقة.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن يُعلن جدول المباريات في نهاية يوليو الجاري.