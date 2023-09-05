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قرعة مونديال الأندية 2023 .. قمة عربية منتظرة بين الاتحاد والأهلي

تامر أبو سيدو
Club World Cup 2023 draw Ahly IttihadGoal AR
الإتحاددوري روشن السعوديكأس العالم للأندية

النسخة القادمة من كأس العالم للأندية ستنظم في السعودية نهاية العام الجاري

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سُحبت في جدة اليوم الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر القادم، وقد أسفرت عن مواجهة عربية شرسة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الدور الثاني.

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وبدأت القرعة بكلمة من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رحب خلالها بالحضور الكرام، والذي كان بينهم كريم بنزيما مرتديًا الثوب السعودي، وبعدها تحدث جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأكد على استحقاق السعودية تنظيم البطولات الكبرى وأبدى ثقته في تنظيم نسخة رائعة من مونديال الأندية في جدة، وذلك بعدما بدأ حديثه بكلمات "السلام عليكم، أهلًا وسهلًا".

الاتحاد تأهل للمشاركة في مونديال الأندية بعد فوزه بلقب دوري روشن الموسم الماضي، ومن المقرر أن يُواجه أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر القادم، وحال فوزه سيلعب أمام الأهلي في الدور الثاني، فيما على الجانب الآخر سيلعب أوراوا ريد الياباني أمام كلوب ليون المكسيكي.

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وسيلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي مع الفائز بين أوراوا ريد وليون فيما سيلعب بطل كأس ليبرتادوريس، الذي لم يُحدد بعد، أمام الأهلي أو الاتحاد أو أوكلاند سيتي.

يُشار إلى أن النهائي سيُلعب يوم 22 ديسمبر القادم وقد يجمع مانشستر سيتي مع الاتحاد أو الأهلي حال تأهلهم.

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  • 19466روبرتو فيرمينو
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