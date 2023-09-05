قرعة مونديال الأندية 2023 .. قمة عربية منتظرة بين الاتحاد والأهلي

النسخة القادمة من كأس العالم للأندية ستنظم في السعودية نهاية العام الجاري

SHAHID

سُحبت في جدة اليوم الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر القادم، وقد أسفرت عن مواجهة عربية شرسة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الدور الثاني.

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وبدأت القرعة بكلمة من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رحب خلالها بالحضور الكرام، والذي كان بينهم كريم بنزيما مرتديًا الثوب السعودي، وبعدها تحدث جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأكد على استحقاق السعودية تنظيم البطولات الكبرى وأبدى ثقته في تنظيم نسخة رائعة من مونديال الأندية في جدة، وذلك بعدما بدأ حديثه بكلمات "السلام عليكم، أهلًا وسهلًا".

الاتحاد تأهل للمشاركة في مونديال الأندية بعد فوزه بلقب دوري روشن الموسم الماضي، ومن المقرر أن يُواجه أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر القادم، وحال فوزه سيلعب أمام الأهلي في الدور الثاني، فيما على الجانب الآخر سيلعب أوراوا ريد الياباني أمام كلوب ليون المكسيكي.

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وسيلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي مع الفائز بين أوراوا ريد وليون فيما سيلعب بطل كأس ليبرتادوريس، الذي لم يُحدد بعد، أمام الأهلي أو الاتحاد أو أوكلاند سيتي.

يُشار إلى أن النهائي سيُلعب يوم 22 ديسمبر القادم وقد يجمع مانشستر سيتي مع الاتحاد أو الأهلي حال تأهلهم.

SHAHID