قرعة ملحق تصفيات كأس العالم 2022 تضع رونالدو في خطر محدق

أُجريت مساء الجمعة قرعة ملحق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بمشاركة 12 منتخبًا سيتأهل منهم ثلاثة فرق فقط إلى نهائيات المونديال المقرر إقامتها في قطر.

وفي السابق، كان نظام القرعة بأن يلعب كل منتخب مع نظيره من التصنيف الثاني مباراة ذهاب وإياب الفائز منها يتأهل إلى المونديال، لكن الأمر تغير الآن.

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

تتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، ليفوز فريق واحد في كل مجموعة بمقعده في كأس العالم 2022.

ما هو نظام الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، المنتخبات المشاركة، وموعد القرعة؟

وأتت نتيجة القرعة على النحو الآتي:

الطريق أ:

مباراة 1 مباراة 2 اسكتلندا - أوكرانيا ويلز - النمسا

الطريق ب:

مباراة 1 مباراة 2 روسيا - بولندا السويد - التشيك

الطريق ج:

مباراة 1 مباراة 2 إيطاليا - مقدونيا الشمالية البرتغال - تركيا

وهكذا، سيفقد العالم في مونديال قطر إما بطلة أوروبا، إيطاليا، أو سلفها البرتغال، وبالتالي قد يغيب كريستيانو رونالدو عن آخر كأس عالم في مسيرته.

النبأ السعيد نوعًا ما للبرتغال أنها إن تجاوزت عقبة تركيا ستخوض المباراة الحاسمة على أرضها بالعاصمة لشبونة.

يُشار إلى أن مباريات نصف النهائي ستقام على ملاعب منتخبات التصنيف الأول، أي أن إيطاليا والبرتغال سيخوضان مباراتهما أمام مقدونيا وتركيا ببلادهما.

وتقام مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 يومي 24 و25 مارس 2022.

فيما تقام المباريات النهائية بين المنتخبات المتأهلة لها يومي 28 و29 مارس من العام المقبل.