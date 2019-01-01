قرعة كوبا أمريكا 2020 | مجموعة سهلة للبطل والأرجنتين تفتتح البطولة بمواجهة تشيلي

تعرف على نتائج قرعة بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٠ التي تقام في الصيف المقبل بكولومبيا والأرجنتين.

أقام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرعة بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٠ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وهي البطولة التي تقام في الصيف المقبل على ملاعب الأرجنتين وكولومبيا.

جاءت القرعة لتقسم الـ ١٢ منتخب المشاركين في البطولة لمجموعتين بدلًا من ثلاث مجموعات كما هو الحال في النسخ الأخيرة منها.

وستقام في كل مجموعة خمس جولات يلتقي فيها كل فريق بنظيره مرة وحيدة على أن يصعد أو أربعة فرق لدور الـ ٨ من البطولة.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى:

الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، أوروجواي، تشيلي وباراجواي.

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المجموعة الثانية:

كولومبيا، البرازيل، قطر، فنزويلا، الإكوادور، وبيرو.

وتم تقسيم المجموعتين بناءً على التقسيم الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية حيث تلعب الفرق القرية من كولومبيا في المجموعة الأولى رفقة المستضيف الأول، وتخوض الفرق القريبة من الأرجنتين مواجهاتها رفقة المستضيف الثاني.

وسيتم خوض منافسات البطولة على تسع ملاعب في الأرجنتين وكولومبيا وعلى مدار شهر كامل بين الـ ١٢ من يونيو المقبل وحتى الـ ١٢ من يوليو.

جدير بالذكر أن افتتاح البطولة سيكون في الأرجنتين على ملعب مونومينتال أن يتم لعب المباراة الختامية بكولومبيا في ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز.