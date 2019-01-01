قرعة كأس الملك - الهلال يستضيف عرعر والنصر ضيف على عفيف

أجريت القرعة بمشاركة 16 فريقًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بمقر الاتحاد بالعاصمة "الرياض".

وشملت القرعة 16 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 16 آخرين من أصحاب المراكز الأولى بدوري الدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى باقي أندية الدرجة الأولى والثانية، والأربعة فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.

القرعة أسفرت عن حلول النصر ضيفًا على عفيف، بينما يستضيف الاتحاد فريق الرياض، أما الشباب فيحل ضيفًا على طبرجل.

بينما الأهلي فيستضيف الجندل، في المقابل يستقبل الهلال فريق عرعر.

فيما جاءت النتائج المتبقية للقرعة كالتالي:

وج × الفيصلي

عكاظ × الفيحاء

الحزم × الدرع

التقدم × الاتفاق

الشرق × الوحدة

الانتصار × الفتح

التعاون × اللواء

الحجاز × ضمك

هجر × الرائد

القيصومة × أبها

الجبيل × العدالة

الجبلين × الثقبة

القادسية × الروضة

العربي × الباطن

نجران × الخلود

المجزل × طويق

الأنصار × البكيرية

الصفا × الكوكب

النهضة × الأخدود

الساحل × أحد

الشعلة × الصقور

الطائي × الوشم

الجيل × الأنوار

النجوم × العروبة

العين × السد

جدة × حطين

يذكر أن التعاون توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس الملك، بعدما تغلب على اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف وحيد في النهائي.