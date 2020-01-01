قرعة كأس الاتحاد.. تشيلسي ينتظر ليفربول وروني قد يصطدم بمانشستر يونايتد

قرعة مثيرة في دور الـ16 من البطولة

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن العديد من المواجهات المثيرة للبطولة التي تشهد تواجد جميع كبار أندية البريميرليج.

مباريات دور الـ32 تم خوضها هذا الأسبوع، بدخول ليفربول في مواجهة إعادة بعد تعادله مع شروسبيري تاون، بينما يلعب أرسنال مع بورنموث مساء اليوم الإثنين في ختام المرحلة.

مانشستر سيتي حامل لقب البطولة وقع في مواجهة سهلة نسبياً مع شيفيلد وينزداي، بينما يلعب الفائز من توتنهام وساوثامبتون ضد نوريتش سيتي.

وأما المنتصر من أرسنال وبورنموث، فيحل ضيفاً ثقيلاً على بورتسموث، ومانشستر يونايتد خارج أرضه مع الفائز من ديربي نورثامبتون تاون وديربي كاونتي الذي يضم بين صفوفه واين روني أسطورة الشياطين الحمر.

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المباراة الأبرز قد تكون على ملعب ستامفورد بريدج بين تشيلسي والفائز من ليفربول وشروزبيري تاون، في حالة فوز الريدز، وسط توقعات بدخول المدرب يورجن كلوب بالفريق الاحتياطي.

ويخوض وست بروميش ألبيون مباراة متكافئة مع الفائز من نيوكاسل وأوكسفورد يونايتد بالإعادة، ويلعب ليستر ضد المتأهل من كوفنتري وبيرمينجهام سيتي.

وأخيراً يلعب شيفيلد يونايتد خارج ملعبه مع الفائز من ريدينج أو كارديف سيتي، في اختبار سهل للفريق الذي يقدم مستويات مميزة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن مباريات الإعادة ستقام بين ديربي كاونتي ونورثامبتون تاون، كارديف سيتي مع ريدينج، بيرمينجهام وكوفنتري سيتي، أوكسفورد ونيوكاسل يونايتد، ليفربول وشروزبيري تاون في 4 فبراير، ويلعب توتنهام على أرضه ضد ساوثامبتون في يوم 5 من نفس الشهر.