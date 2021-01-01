قرعة كأس إسبانيا .. مواجهة سهلة لريال مدريد وبرشلونة يصطدم بقاهر أتلتيكو

دور الـ32 يبدأ في 16 يناير الجاري

أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم، الجمعة، عن قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت مواجهات سهلة للكبار.

ريال مدريد سيحل ضيفًا على فريق ديبورتيفو ألكويانو في 16 يناير من شهر يناير الجاري في اليوم الأول من المرحلة.

وأما برشلونة فسيلعب أمام كورنيا، الفريق الذي نجح في الإطاحة بأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بدور الـ64.

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وأما بالمواجهات الأخرى، سيلعب إيبيزا مع أتلتيك بيلباو، قرطبة مع ريال سوسييداد ومالاجا ضد غرناطة.

ألميريا سيلاقي ديبورتيفو ألافايس، بينما يحل إيبار ضيفًا على نافالكارنيرو، وريال بلد الوليد مع بينيا ديبورتيفا، وإسبانيول ضد أوساسونا وتينيرفي ضد فياريال.

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عاصفة قوية تهدد مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري

وفي يوم الأربعاء 20 يناير، يلعب ريال بيتيس مع سبورتينج خيخون، ليجانيس وإشبيلية، جيرونا وقادش وألكوركون مع فالنسيا، فوينلابرادا مع ليفانتي، ورايو فاليكانو ضد إلتشي.

جدير بالذكر أن بطل كأس ملك إسبانيا للنسخة الماضية حتى الآن، حيث كان من المقرر خوض المباراة النهائية بين أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، لكن المواجهة تأجلت بسبب ظروف فيروس كورونا.