قرعة دور الـ8 لكأس إنجلترا | مباراة سهلة للسيتي وأصعب لليونايتد

السيتي سيُواجه فريقًا من التشامبيونشيب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة سهلة لمانشستر سيتي خارج ملعبه أمام سوانسي الناشط في التشامبيونشيب، فيما سيلعب مانشستر يونايتد مباراة أصعب أمام ولفرهامبتون.

ونجح اليونايتد في التأهل على حساب تشيلسي بعدما هزمه بهدفين دون رد في قلب لندن، فيما واصل ولفرهامبتون نتائجه الجيدة وأخرج بريستول سيتي بعدما كان قد أقصى ليفربول في الدور الثالث من البطولة، وسيلعب الطرفان على ملعب مولينيكس.

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المباراة الثالثة في دور الـ8 ستجمع بين واتفورد وكريستال بالاس، فيما سيُواجه ميلوول فريق برايتون في المباراة الرابعة والأخيرة.

وستُقام المباريات يومي 15 و17 مارس المقبل، ويُعد ثنائي مدينة مانشستر هما الأوفر حظًا للفوز بالبطولة أو ربما خوض المباراة النهائية ما لم يصطدما ببعضهما البعض في نصف النهائي.