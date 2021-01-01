قرعة دوري أبطال إفريقيا | الأهلي في مواجهة نارية أمام صن داونز .. ومواجهة عربية قوية

تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أجريت قرعة دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد المنافسة الشرسة التي شهدتها مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية، وذلك تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

القرعة أقيمت بدون حضور إعلامي، عن طريق البث المباشر عبر العديد من القنوات الإعلامية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، كما سيلعب مولودية الجزائر أمام الوداد البيضاوي في مواجهة عربية خالصة.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب إفريقي

مولودية الجزائر أمام الوداد البيضاوي المغربي

شباب بلوزداد الجزائري أمام الترجي التونسي

كايزر تشيفز سيلعب أمام سيمبا التنزاني

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أما عن مواجهات نصف النهائي

الفائز من مواجهة "الأهلي وصن داونز" سيلعب أمام الفائز من مواجهة "الترجي التونسي أمام كايزر تشيفز".

والفائز من مباراة "مولودية الجزائر أمام الوداد المغربي"، سيلاقي الفائز من "شباب بلوزداد الجزائري أمام سيمبا التنزاني".

وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق المذكور اسمه أولًا، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الفريق الثاني.