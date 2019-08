قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد إجراء القرعة اليوم.

وشهدت القرعة وقوع برشلونة وإنتر ودورتموند معاً في المجموعة السادسة، وريال مدريد وباريس سان جيرمان في الأولى، فيما يصطدم ليفربول ونابولي في الخامسة، ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد في الرابعة.

البداية ستكون ساخنة للغاية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بلقاء نابولي وليفربول، وبرشلونة وبوروسيا دورتموند، وتشيلسي ضد فالنسيا أيضاً.

في الجولة ذاتها ولكن يوم الأربعاء 18 سبتمبر، يصطدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد أيضاً.

على الناحية الأخرى يلتقي بايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبر في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، فيما يصطدم برشلونة وإنتر في اليوم التالي، على أن يلتقي إنتر ودورتمون في الجولتين الثالثة والرابعة، يومي 23 أكتوبر و5 نوفمبر.

وإليكم الجدول الكامل للمباريات..

All the confirmed fixtures in group stage pic.twitter.com/T5K391I5pS