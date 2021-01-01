قرعة دوري أبطال آسيا 2021 .. النصر يصطدم بالسد والهلال مع شباب الأهلي

5 مجموعات للغرب، بمشاركة 20 فريقًا بدلًا من 16

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال آسيا 2021، بمقره في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، خلال حفل افتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تقام هذه النسخة من البطولة القارية بمشاركة 40 فريقًا بدلًا من 32 كما اعتدنا بكل عام، على أن يكون نصفها من الغرب والنصف الآخر من الشرق.

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وأسفرت قرعة غرب، الذي يضم دول الخليج العربي، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي الإماراتي - استيكلول الطاجيكي - الفائز من أجمك الأوزبكي والغرافة القطري.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي - الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني - الشرطة العراقي

المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني – الريان القطري – جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

من المقرر أن يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة، على يتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلها من الغرب، لاستضافة مباريات إحدى المجموعات.

فيما قرر الاتحاد القاري أنه بدايةً من دور ثمن النهائي ستقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتين، وليست مباراة واحدة كما حدث بالنسخة الماضية.

يذكر أن النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا أقيمت بنظام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية "الدوحة"، بعدما تم إيقاف البطولة لعدة أشهر مع تفشي فيروس كورونا.