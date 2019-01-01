قرعة خليجي 24 - مواجهات قوية في مجموعات متوازنة

تعرف على قرعة خليجي 24

أقيمت قرعة بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستستضيفها، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر.

وأسفرت القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، اليمن، العراق.

المجموعة الثانية: عمان، السعودية، الكويت، البحرين.

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وكان مقررًا أن تقام بطولة كأس الخليج العربي بنظام المجموعة الواحدة، قبل إعلان السعودية والإمارات والبحرين المشاركة رسميًا في البطولة، بعد تجديد الدعوة للمشاركة.

بطولة كأس الخليج العربي تقام للمرة الرابعة في قطر، بعدما أقيمت ثلاث مرات أعوام 1976 و 1992 و2004.

المنتخب الكويتي هو أكثر منتخب توج باللقب برصيد 10 مرات أعوام "1970، 1972، 1974*، 1976، 1982،1986، 1990*، 1996، 1998، 2010".

السعودية وقطر والعراق يحتلان المراكز الثاني والثالث والرابع، من حيث أكثر الفرق تتويجًا باللقب، وذلك برصيد 3 بطولات.

الإمارات وعمان في المركزين الخامس والسادس برصيد بطولتين في تاريخهما، بينما لم يسبق للمنتخبين البحريني واليمني التتويج بتلك البطولة من قبل.