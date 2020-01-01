قرعة تصفيات أوروبا لكأس العالم .. مواجهات نارية وأنباء سيئة للكبار

تعرف على نتائج قرعة قارة أوروبا لتصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

أقيمت اليوم قرعة تصفيات قارة أوروبا لبطولة كأس العالم والتي تقام في شتاء عام 2022 في قطر بشكل استثنائي.

البطولة تقام بمشاركة 32 فريقًا منهم 13 منتخبًا من قارة أوروبا يصعدون من تصفيات يشارك فيها 55 منتخبًا أوروبيًا.

ويتم تقسيم التصفيات إلى 10 مجموعات، بواقع خمس مجموعات يشارك فيها خمسة منتخبات، وخمس مجموعات يشارك فيها ستة.

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ويصعد أصحاب المركز الأول بشكل مباشر لكأس العالم، على أن يصعد أفضل أصحاب المراكز الثانية مع أفضل منتخبين من دوري الأمم ليتم التصفية بينهم وتحديد آخر ثلاث منتخبات.

إليكم نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: البرتغال - صربيا - أيرلندا - لوكسومبورج - أزربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة - كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - ويلز - جمهورية التشيك - بيلاروسيا - إستونيا.

المجموعة السادسة: الدنمارك - النمسا - إسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو - مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتينيجرو - لاتفيا - جبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفانيا - قبرص - مالطا.

المجموعة التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو.

المجموعة العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينا - ليشتنشتاين.

جدير بالذكر أن التصفيات ستقام خلال العامين المقبلين بداية من مارس 2021، وسيتم حسمها قبل كأس العالم بأشهر قليلة لتحديد الـ 13 منتخبًا أوروبيًا المشاركين في البطولة.



