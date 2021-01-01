قرعة الكونفدرالية | مواجهة عربية خالصة .. وبيراميدز أمام إنييمبا

تعرف على نتائج قرعة كأس الكونفدرالية

أجريت قرعة دور الربع نهائي ببطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة القارية، وذلك خلال حفل القرعة الذي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن وقوع بيراميدز المصري مع إنييمبا النيجيري، بينما أوقعت الصفاقسي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري ، في مواجهة عربية خالصة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

الصفاقسي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي

بيراميدز أمام إنييما النيجيري

القطن الكاميروني أمام جراف دي داكار السنغالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 16 مايو المقبل، على أن تقام مباريات العودة يوم 23 من نفس الشهر.

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أما عن مواجهات نصف النهائي ستكون كالآتي:

الفائز من "بيراميدز وإنييمبا" ضد الفائز من "أورلاندو والرجاء".

والفائز من "القطن وجراف داكار" أمام الفائز من "الصفاقسي وشبيبة القبائل".

مباراة الذهاب ستقام على أرض الفريق المذكور اسمه أولًا، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الفريق الآخر.