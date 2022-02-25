قرعة الدوري الأوروبي .. صدام إنجليزي إسباني وبرشلونة يواجه مصطفى محمد وجوميس

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي والتي أسفرت عن العديد من المواجهات الشرسة.

وجاءت المواجهة الأهم لعشاق الكرة العالمية، بوقوع برشلونة أمام جلطة سراي التركي، في لقاء مثير بين الطرفين.

وهو ما يضع المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، وبافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق أمام العملاق الكتالوني.

وبالنسبة للمواجهات الأخرى فقد وقع جلاسجو رينجرز الاسكتلندي أمام النجم الأحمر الصربي، موناكو الفرنسي ضد سبورتينج براجا البرتغالي، وأتالانتا الإيطالي مع ليفركوزن الألماني في واحدة من أقوى المباريات المنتظرة.

وأما فريق بورتو البرتغالي فقد وقع ضد ليون الفرنسي، وإشبيلية الإسباني ضد وست هام الإنجليزي في لقاء آخر قوي، ولايبزيج الألماني ضد سبارتك موسكو الروسي.

وأخيرًا يلعب فريق ريال بيتيس من إسبانيا، أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت، لتكتمل بذلك مباريات دور الـ16 من المسابقة.

يذكر أن مباريات الذهاب لهذه المرحلة لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021/2022، ستقام في 10 مارس القادم، بينما تخوض الفرق مباريات الإياب يوم 17 من نفس الشهر.

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