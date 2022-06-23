قرعة الدوري الإسباني .. ديربي مبكر والكشف عن موعد الكلاسيكو

بداية نارية لألميريا الصاعد حديثًا لليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم، الخميس، عن موعد انطلاق البطولة للموسم الجديد 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ النسخة القادمة من المسابقة في 13 و14 أغسطس المقبل، في بداية سهلة لكبار الليجا.

وأسفرت القرعة عن وقوع ألميريا الصاعد حديثًا أمام ريال مدريد خارج سانتياجو برنابيو، بينما يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو في كامب نو.

ماذا عن الكلاسيكو؟

سيلعب ريال مدريد مع برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة الدور الأول يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأما بالنسبة للقاء الدور الثاني، فمن المقرر إقامته في كامب نو معقل برشلونة يوم 19 مارس 2023.

وسيقام ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو يوم 18 سبتمبر في لقاء الذهاب، مع إقامة الإياب على سانتياجو برنابيو يوم 26 فبراير 2023.

كيف استعد ريال مدريد وبرشلونة للموسم الجديد؟

ريال يعتبر أفضل حالًا من غريمه الكتالوني، حيث عوض فشله في ضم كيليان مبابي، بالتعاقد مع أنطونيو روديجر وأوريليان تشواميني.

وعلى الجانب الآخر يعاني برشلونة من أزمة مالية قوية، جعلته ينتظر حلها من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.

ويستهدف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة العديد من النجوم، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، جول كوندي مدافع إشبيلية وبرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي.

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