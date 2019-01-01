قرعة الدوري الإيطالي | ديربيات مبكرة وصدامات بين الكبار في الأسابيع الأولى

تعرف على مواعيد المواجهات بين الكبار خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2019 – 2020، لتتعرف الفرق العشرين المشاركة على جدول ترتيب مبارياتها.

وشهدت القرعة تباينا في الحظوظ ما بين جدول متدرج في الصعوبة للبعض، وآخر لم يكن راضيا لترتيب مبارياته وتكدس مواجهاته الصعبة وراء بعضها البعض.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في البداية ما بين الكبار، وموجهات أخرى في أوقات متأخرة من الموسم، في قرعة تبدو متوازنة إلى حد كبير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وتبدأ المواجهات النارية بمواجهة بين نابولي ويوفنتوس، وأخرى في ديربي روما بين روما ولاتسيو، وكلاهما سيكون في الجولة الثانية.

ثم تتجدد المواجهات القوية بديربي ميلانو في الجولة الرابعة، ثم يُلعب ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الجولة السابعة.

ويلعب يوفنتوس ديربي تورينو في الجولة الحادية عشر أمام تورينو، بينما يلعب أمام ميلان في الجولة الثانية عشر.

ويلعب ميلان أمام نابولي في الجولة الثلاثة عشر، في مواجهة اعتادت أن تشهد الكثير من الإثارة في السنوات الأخيرة.

بينما سيلعب إنتر أمام نابولي في الجولة الثامنة عشر، وفي الجولة التاسعة عشر يلعب يوفنتوس أمام روما.

وتلعب هذه المواجهات في الدور الثاني بنفس الترتيب، على أن تكون الجولة العشرون بدلًا من الأولى، والحادية والعشرون بدلًا من الثانية، وهكذا.

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يذكر أن جولة الافتتاح ستقام في يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل، أي بعد 26 يومًا فقط من إجراء القرعة.