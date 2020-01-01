قرعة الدوري الإنجليزي .. جولة أولى بلا قمم ساخنة

تعرف على مواجهات الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز

ستشهد الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد مواجهة قوية بين حامل اللقب ليفربول والصاعد حديثًا ليدز يونايتد.

وأجريت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أسابيع من نهاية منافسات الموسم المنصرم.

وستنطلق منافسات الموسم الجديد من البريميرليج في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، وستلعب الجولة الأولى على 3 أيام بين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الشهر المقبل.

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ولن تشهد الجولة الأولى أي مواجهة تجمع فريقين من الستة الكبار، ولكنها في الوقت ذاته ستحمل عددًا من المواجهات القوية والتي تحمل الكثير من الإثارة.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على بيرنلي بينما سيستضيف كريستال بالاس ساوثامبتون، وسيلعب فولهام أمام آرسنال وليفربول أمام ليدز يونايتد كما أشرنا مسبقًا.

أما وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي فسيستضيف أستون فيلا ويحل إيفرتون ضيفًا على توتنهام ويستضيف وست بروميتش ألبيون ليستر سيتي.

أما تشيلسي فسيحل ضيفًا على برايتون ويواجه وست هام يونايتد نيوكاسل يونايتد وأخيرًا يلعب ولفرهامبتون أمام شيفلد يونايتد.

وتم تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نظرًا لوصول الفريقين إلى أدوار متقدمة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما سيجعلهما لا يحصلان على فترات راحة.

وهذا يعني أن فريق أولي جونار سولشاير سيبدأ موسمه الجديد بعد أسبوع من بدايته، بمواجهة على أرضه أمام كريستال بالاس في التاسع عشر من سبتمبر.

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يذكر أن منافسات الموسم المنصرم من البريميرليج قد توقفت لـ 3 أشهر ولعبت في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وحول العالم.