قرعة الدوري الأوروبي | نابولي يصطدم بليستر ومجموعة الموت لجلطة سراي

مجموعة نارية للمهاجم المصري مصطفى محمد

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة دور المجموعات للفرق المتأهلة لهذه المرحلة من بطولة الدوري الأوروبي.

قرعة دوري أبطال أوروبا تم سحبها أمس، بالإضافة لتوزيع جوائز اليويفا بفوز جورجينيو لاعب تشيلسي بلقب الأفضل، بينما حصل مدربه توماس توخيل على جائزة مدرب العام.

والآن جاء الدور على اليوروباليج، حيث جاءت القرعة متوازنة، بينما يقع مصطفى محمد في مجموعة صعبة مع فريقه جلطة سراي التركي.

وتظهر البطولة بشكلها الجديد هذه المرة، بوجود 32 فريقًا فقط في مرحلة المجموعات، بعدما كان عددهم 48 في المواسم السابقة، وذلك بعد ظهور بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي ساهمت في تقسيم الفرق وتخفيض العدد.

وجاء المجموعات كاملة كالتالي ..

المجموعة الأولى : ليون، سبارتا براج، رينجرز وبروندبي.

المجموعة الثانية:موناكو، آيندهوفن، ريال سوسييداد وشتورم جراتس.

المجموعة الثالثة : نابولي، ليستر سيتي، سبارتك موسكو وليجيا وارسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس، آينتراخت فرانكفورت، فنربخشه وأنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو، جلطة سراي، لوكوموتيف موسكو ومارسيليا.

المجموعة السادسة:سبورتنج براجا، ريد ستار، لودوجوريتس وميتييلاند.

المجموعة السابعة:ليفركوزن، سلتيك، ريال بيتيس وفيرينتسفاروشي.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب، جينك، وست هام ورابيد فيينا.