الدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات صعبة لمانشستر وأرسنال وأخرى في المتناول لميلان وتوتنهام

محمود ضياء
محمود ضياء
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UEFA Europa League Trophy - Trofeo UEL
Getty
قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

أُقيمت اليوم قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهة قوية لنادي  مانشستر يونايتد وأرسنال وأخرى في المتناول لتوتنهام وإيه سي ميلان.

وجاءت مباريات دور الـ32 كالتالي 

مواجهات محسومة وقمة الأصدقاء .. نظرة على قرعة دوري أبطال أوروبا

-فولفسبرجر النمساوي وتوتنهام الإنجليزي

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    -دينامو كييف الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي 

    -ريال سوسيداد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي 

    -بنفيكا البرتغالي وأرسنال الإنجليزي 

    -النجم الأحمر الصربي وإيه سي ميلان الإيطالي 

    -أنتويرب البلجيكي ورينجرز الاسكتلندي 

    -سلافيا براها التشيكي وليستر سيتي الإنجليزي 

    -سالسبورج النسماوي وفياريال الإسباني 

    -سبورتنج براجا البرتغالي وإيه سي روما الإيطالي 

    -كراسنودار الروسي ودينامو زغرب الكرواتي 

    -يانج بويز السويسري وباير ليفركوزن الألماني 

    -غرناطة الإسباني ونابولي الإيطالي 

    -مولده النرويجي وهوفينهايم الألماني 

    -مكابي حيفا وشاختار دونستيك الأوكراني 

    -ليل الفرنسي وأياكس الهولندي 

    -أولمبياكوس اليوناني وإيندهوفن الهولندي 

    وتُقام مباريات الذهاب يوم 18 فبراير 2021 على أن تُلعب مباريات الإياب يوم 25 فبراير.

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