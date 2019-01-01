قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

مواجهات نارية لكل من أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان وإنتر الإيطالي في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد القرعة التي أقيمت اليوم بنيون بسويسرا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عددًا كبيرًا من كبار القارة من ضمنهم أرسنال وتشيلسي ونابولي وإنتر وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.

ولم تراعي القرعة أية معايير في تصنيف الفرق لمواجهات دور الـ 16 حيث تم تصنيفهم بالفعل في دور الـ 32 واتباع العديد من القوانين كالتي تمنع فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض.

قبل تشيلسي - برشلونة وريال مدريد وفرق واجهت عقوبة الحرمان من التعاقدات

وخضعت القرعة لقانون وحيد وهو عدم ملاقاة أي فريق من روسيا بأي فريق من أوكرانيا بسبب التوتر السياسي بين الفريقين.

فشل انتقال هازارد إلى مدريد وحسم مصير ساري وهيجواين - ما هي توابع عقوبة تشيلسي؟

اليكم نتائج القرعة:

تشيلسي ضد دينامو كييف

آينتراخت فرانكفورت ضد إنتر

دينامو زغرب ضد بنفيكا

نابولي ضد سالزبورج

فالنسيا ضد كرسنودار

إشبيلية ضد سلافيا براها

أرسنال ضد رين

زينيت ضد فياريال

وسيخوض الفريق الذي تم سحبه أولًا في القرعة المباراة الأولى على ملعبه على أن تقام مباراة العودة في ملعب الفريق الثاني.

وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي السابع والـ 14 من شهر مارس المقبل على ميعادين في السادسة و55 دقيقة والتاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

جدير بالذكر أن نهائي البطولة من المقرر أن يكون في يوم 29 من مايو المقبل في مدينة باكو عاصمة أزربيجان.