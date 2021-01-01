قرعة الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يواجه غرناطة وأياكس يصطدم بروما في ربع النهائي

مواجهات متكافئة إلى حد كبير

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهات ساخنة ومتكافئة مع قمة إنجليزية إسبانية بين مانشستر يونايتد وغرناطة وأخرى إيطالية هولندية بين روما وأياكس.

وأقيمت ظهر اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من منافسات الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا

وأسفرت القرعة عن مواجهة إنجليزية إسبانية بين مانشستر يونايتد وغرناطة، فيما سيواجه الفريق الإنجليزي الآخر آرسنال نظيره سلافيا براج التشيكي.

أما أياكس الهولندي فسيواجه نادي روما في قمة ستكون منتظرة وجذابة للغاية، أما دينامو زغرب الكرواتي الذي نجح في إقصاء توتنهام فسيكون في مهمة صعبة أخرى أمام فياريال الإسباني.

الفائز من غرناطة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من مواجهة أياكس وروما في الدور نصف النهائي، بينما سيكون نصف النهائي الآخر بين الفائز من دينامو زغرب وفياريال والفائز من مواجهة آرسنال وسلافيا براج.

وكانت بطولة الدوري الأوروبي هذا العام استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.

وبالأمس، انتهت مباريات ثمن النهائي ليتم تحديد أسماء الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي بشكل رسمي، حيث شهد مساء الخميس 18 مارس، نهاية مباريات دور الستة عشر.

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يوم الخميس الثامن من أبريل المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخامس عشر من الشهر ذاته.

أما بخصوص مواجهات الدور قبل النهائي فسيكون ذهاب نصف النهائي يوم التاسع والعشرين من أبريل، والإياب في السادس من مايو.

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وستكون المباراة النهائية يوم الأربعاء السادس والعشرين من مايو على ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا، والجدير بالذكر أن حامل اللقب هو نادي إشبيلية.