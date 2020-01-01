قرعة الأبطال - برشلونة أمام باريس بذكريات الريمونتادا ومواجهات متباينة للكبار

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي أُقيمت في مدينة نيون السويسرية عن أكثر من مواجهة قوية منتظرة.

وتأهلت فرق مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي من إنجلترا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وإشبيلية من إسبانيا وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرويسا مونشنجلادباخ ولايبزيج من ألمانيا ويوفنتوس وأتلانتا ولاتسيو من إيطاليا إلى جانب باريس سان جيرمان وبورتو.

مواجهات محسومة وقمة الأصدقاء .. نظرة على قرعة دوري أبطال أوروبا

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وجاءت مواجهات الدور ثمن النهائي كالتالي



-بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي

-لاتسيو وبايرن ميونخ

-أتليتكو مدريد وتشيلسي

-لايبزيج وليفربول

-بورتو ويوفنتوس

-أتلانتا وريال مدريد

-برشلونة وباريس سان جيرمان

-إشبيلية وبورسيا دورتموند

وتُقام مباريات الذهاب أيام 16-17-23-24 فبراير من العام المقبل على أن تُقام مباريات الإياب أيام 9-10-16-17 مارس.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

16 فبراير



-لايبزيج وليفربول

-برشلونة وباريس سان جيرمان

17 فبراير

-بورتو ويوفنتوس

-إشبيلية وبوروسيا دورتموند

لاتسيو يسألكم الدعاء وبايرن وجحيم "كامب نو" .. ردود الأفعال على قرعة دوري أبطال أوروبا

23 فبراير

-لاتسيو وبايرن ميونخ

-أتليتكو مدريد وتشيلسي

24 فبراير

-بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي

-أتلانتا وريال مدريد

9 مارس

-يوفنتوس وبورتو

-باريس سان جيرمان وبرشلونة

10 مارس

-ليفربول ولايبزيج

-باريس سان جيرمان وبرشلونة

16 مارس

-مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ

-ريال مدريد وأتلانتا

17 مارس

-بايرن ميونخ ولاتسيو

-تشيلسي وأتليتكو مدريد