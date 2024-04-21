قربان الفوز بدوري الأبطال! .. خسارة ريال مدريد أمام برشلونة ليست دائمًا سيئة!

الكلاسيكو مقام حاليًا بين العملاقين

سيطر الحزن والاستياء والغضب على جماهير ريال مدريد حين تقدم منافسهم برشلونة بهدفه الأول في لقاء الكلاسيكو المقام حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لكن التاريخ الحديث لنتائج الفريقين قد يدعو عشاق الملكي للتفاؤل والتأكد أن الخسارة أمام غريمهم في ملعبهم ليست دائمًا سيئة.

الشوط الأول من مباراة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني يقترب من النهاية، وقد نجح فينيسيوس جونيور في إحراز هدف التعادل لأصحاب الملعب ليُعادل هدف كريستيان كريستينسين المبكر جدًا.

التاريخ الحديث بين الفريقين يقول أن ريال مدريد تعرض للخسارة أمام برشلونة في مباراة الدوري على ملعبه 6 مرات منذ موسم 2013-2014، وهو الموسم الذي شهد عودة العملاق الإسباني للفوز بلقبه المفضل، دوري الأبطال، بعد غياب منذ موسم 2001-2002.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الملاحظة المثيرة للدهشة ولتفاؤل جمهور الريال بتلك الخسارة هي أن ريال مدريد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مواسم من تلك الـ6 التي خسر بها على ملعبه أمام برشلونة في الليجا، ولم ينجح في ذلك سوى في موسم 2018-2019.

الخسارة أمام برشلونة في الليجا يبدو أنها قُربان ريال مدريد للصعود على منصة التتويج في البطولة القارية، فهل يتكرر الأمر هذا الموسم؟ خاصة في ظل وصول الفريق لنصف النهائي حيث سيُواجه بايرن ميونخ في قمة منتظرة.