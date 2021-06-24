قرار نهائي .. مينيزيس يحسم موقف مارتينيز من التواجد بقائمة النصر

تعرف على مصير مارتينيز مع نادي النصر

حسم المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، الموقف النهائي للاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأصفر، من التواجد بقائمة العالمي للموسم المقبل.

الجهاز الفني لفريق نادي النصر، حسم موقف مارتينيز، بعد الإصابة التي تعرض لها، وستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

ما هو قرار مينيزيس بشأن مارتينيز؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن مارتينيز يواصل برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

وأضافت الصحيفة، أن مارتينيز لن يكون في قائمة نادي النصر للموسم المقبل، وفقًا لما يراه الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، خلال الفترة الأولى من الموسم الجديد.

مينيزيس قرر إسقاط اسم مارتينيز من قائمة النصر في الصيف، على أن يتم إعادة قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لماذا اتخذ نادي النصر هذا القرار؟

واتخذ الجهاز الفني لفريق نادي النصر، قرار إسقاط اسم مارتينيز من قائمة الفريق الأصفر، وذلك بسبب حاجته لفترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي والبدني.

مارتينيز اقترب من إنهاء العلاج الطبيعي، وبعدها سيخوض تدريبات تقوية، ثم تدريبات خاصة في الملعب لمدة 3 أشهر، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

من سيعوض غياب مارتينيز؟

نادي النصر يرغب في قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بدلًا من مارتينيز الذي يعاني الإصابة، وهو اللاعب الذي سيعوض غيابه خلال الفترة المقبلة.

كما نجح النصر في التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعدما تم تسديد الشرط الجزائي في عقده مع نادي جوانزهو الصيني، لينضم لصفوف الفريق الأصفر.

ويبحث مسؤولي نادي النصر حاليًا عن قيد اللاعبين الجدد بقائمة الموسم الجديد، وذلك بتسديد الديون واستخراج شهادة الكفاءة المالية.

ما الذي يعطل حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية؟

النصر أجرى تعاقدين حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالتعاقد مع تاليسكا، وأيضًا المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وتفاوض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر أكثر من لاعب حاليًا.

ولكن ما يعطل حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، هو الديون التي وصلت إلى 135 مليون ريال، وفقًا لما أعلنته وزارة الرياضة السعودية حاليًا.

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