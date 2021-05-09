قرار نهائي .. النصر يستقر أخيرًا على بديل بيتي مارتينيز

تعرف اللاعب الذي سيعوض مارتينيز في النصر

استقر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على اللاعب الذي سيتم تسجيله بدلًا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز في قائمة العالمي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الأخير.

إدارة النصر كانت تبحث خلال الأيام الماضية، كيفية تعويض غياب بيتي مارتينيز خلال الفترة المقبلة، بعد التأكد من غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ما هي طبيعة إصابة بيتي مارتينيز؟

نادي النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عن غياب مارتينيز عن الملاعب لمدة 6 أشهر أو أكثر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وكان بيتي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه النصر أمام الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتم تشخيصها أنه يحتاج لفترة من الراحة، للعودة مجددًا إلى الملاعب.

وبعد أن خضع مارتينيز للفحص الطبي، تبين أنه يحتاج لعملية جراحية، لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، على يد الجراح العالمي رامون كوجاك، وستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

من هو بديل بيتي مارتينيز في النصر.

وأشار صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النصر اعتمد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، المعار إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليكون بديلًا لبيتي مارتينيز.

البرازيلي مانو مينيزس المدير الفني للنصر، أكد على أنه في حاجة لخدمات جلال الدين ماشاريبوف، خاصة في الأدوار النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، التي ستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

موقف بيتي مارتينيز من الاستمرار مع النصر

وأضافت الصحيفة السعودية، أن ماشاريبوف سيتم قيده كلاعب آسيوي، بدلًا من الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

وبالتالي سيستمر بيتي مارتينيز مع نادي النصر، بعد تعافيه من الإصابة التي يتعرض لها حاليًا، وستجعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة جدًا.

وفي نفس الوقت، تنتظر إدارة نادي النصر تقريرًا مفصلًا من جانب المدرب مينيزس، بشأن مراكز اللاعبين الأجانب خلال الفترة القادمة، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

طريق النصر في دوري أبطال آسيا

سيلعب نادي النصر في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، أمام فريق تركتور الإيراني، حيث مقررًا أن تقام المباراة في العاصمة السعودية الرياض، ولكن لم يتم التأكيد على الأمر من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتتردد أنباء خلال الأيام الماضية، حول إمكانية إقامة دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على ملاعب محايدة، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي النصر، متمسكين بإقامة مباراة تركتور في السعودية.

وصعد النصر متصدرًا للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، ليواجه تركتور ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني بالبطولة.

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