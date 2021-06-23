قرار نهائي .. الكشف عن حقيقة اقتراب جوميس من الدوري التركي

هل سيرحل جوميس عن الهلال؟

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول اقتراب الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، من الانتقال إلى أحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليرحل عن صفوف الزعيم.

جوميس انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي جلطة سراي التركي، في عقد يمتد إلى عامين، حتى تم تمديده لعامين إضافيين.

لماذا تردد أن الهلال قد يفرط في جوميس؟

بعد تعاقد نادي الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا، ترددت أنباء قوية بشأن رغبة الزعيم في الاستغناء عن خدمات بافيتمبي جوميس، وذلك بعدما تم التعاقد مع مهاجم مميز.

جاء ذلك في ظل هبوط مستوى جوميس الموسم الماضي في أكثر من مباراة، بالرغم من أنه اعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ما هي حقيقة اقتراب جوميس من الدوري التركي؟

وأكدت بعض التقارير الصحفية، على أن نادي أضنة سبور التركي، يريد التعاقد مع مهاجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتراب رحيله من صفوف الزعيم.

ورد مراد سانجاك رئيس نادي أضنة سبور على تلك الأنباء، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "futbolarena" التركية، حيث قال: "جوميس ليس من ضمن خيارات فريقي خلال الوقت الحالي".

رئيس أضنة سبور واصل تصريحاته قائلًا: "من المستحيل التعاقد مع جوميس أو حتى الإيطالي ماريو بالوتيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

ما هو موقف الهلال من رحيل جوميس؟

وأكد مسؤولي الهلال في أكثر من مرة، على أن جوميس مستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده، ولا يوجد نية للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال لا يريد الاستغناء عن جوميس، إلا إذا قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم ذلك، وقتها سيتم تسويق عقده أو توقيع مخالصة مالية معه.

ما هو الأفضل للهلال، بقاء جوميس أم رحيله؟

ويعد بافيتمبي جوميس واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الهلال خلال السنوات الماضية، وفكرة رحيله عن الزعيم خلال الوقت الحالي غير صائبة.

وعن تعارض تواجده مع تواجد ماريجا بتشكيل الهلال الأساسي، هذا أمرًا غير صحيح بالمرة، لأن الثاني مختلف في المهاجم الهجومية داخل الملعب.

ومن الممكن أن يتم الاعتماد على جوميس وماريجا بالتشكيل الأساسي لفريق الهلال، من أجل تكوين ثنائي هجومي رائع قادر على قيادة الفريق الأزرق لتحقيق البطولات.

اقرأ أيضًا ..