قرار محبط من مارسيلو جاياردو لجمهور الاتحاد بشأن أحمد حجازي

الاتحاد يُواجه أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا بعد قليل

اتخذ مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد قرارًا محبطًا لجماهير الفريق بشأن المدافع المصري أحمد حجازي.

حجازي تعافى تمامًا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها نهاية الموسم الماضي وأجبرته على البقاء خارج قائمة فريقه المحلية، وقد توقع الجميع مشاركته في مباراة اليوم أمام أجمك خاصة بعد سفره مع بعثة الفريق إلى أوزباكستان.

المدرب الأرجنتيني قرر عدم اختيار حجازي ضمن الأجانب الخمسة المتاحين للمباراة، إذ فضل إراحته ومنحه المزيد من الوقت ليكون جاهزًا لخوض كأس العالم للأندية في ديسمبر القادم.

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اللاعب من المتوقع أن يظهر خلال مواجهة سباهان الإيراني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ليكون جاهزًا بعدها لمونديال الأندية.

علاء سعيد الإعلامي المقرب من الاتحاد أكد أن جاياردو اختار الخماسي فابينيو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله ولويز فيليبي وجوتا لمواجهة أجمك، وقد استبعد مارسيلو جروهي وحجازي وإيجور كورونادو.