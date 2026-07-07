قرار فوري بالرحيل.. روبرتو مارتينيز يستقيل من تدريب البرتغال!

أعلن روبرتو مارتينيز رحيله عن منصب مدرب المنتخب البرتغالي فور خروج البرتغال المؤلم من كأس العالم. وأكد الإسباني البالغ من العمر 52 عامًا، عقب الهزيمة 0-1 أمام إسبانيا في دور الـ16، أن هذه المباراة كانت الأخيرة له كمدرب للمنتخب البرتغالي، وأنه سيودع منصبه فور انتهاء عقده.

لم تكن هذه الأخبار مفاجئة تمامًا. فقد كان الصحفي بن جاكوبس قد أفاد قبل المباراة بأن مارتينيز سيغادر منصبه بعد كأس العالم، بغض النظر عن أداء البرتغال. وبعد الخروج من البطولة على يد إسبانيا، أكد المدرب بنفسه أن فترة عمله مع المنتخب الوطني قد انتهت.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «صحيح أن هذه هي مباراتي الأخيرة مع المنتخب البرتغالي». وبذلك تنتهي فترة عمله التي بدأت في يناير 2023.

استغل مارتينيز مؤتمره الصحفي الأخير بشكل أساسي للتعبير عن شكره. وقال المدرب المنتهية ولايته: «أولاً، أود أن أشكر الشعب البرتغالي، فقد كانت فترة لا تصدق، ومصدر فخر لا أستطيع وصفه. القوة والطاقة التي أبداها المشجعون والشعب بأسره».

كما وجه كلماته إلى لاعبي منتخب البرتغال. «ثانياً، أود أن أشكر اللاعبين على جهودهم، فقد كانت جهوداً لا تصدق. هناك الكثير من المواهب. لكن ما كان مهماً حقاً هو التفاني في تشكيل فريق متماسك»، أضاف مارتينيز.

على الرغم من الخروج المخيب للآمال، احتفظ المدرب الوطني بشعور إيجابي تجاه الأداء أمام إسبانيا. «لعب اللاعبون بكل قلبهم وروحهم. أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا في كأس العالم». بدا أن البرتغال تتجه لفترة طويلة نحو الوقت الإضافي، لكنها استقبلت في الوقت المحتسب بدل الضائع الهدف الحاسم من ميكيل ميرينو.

كما شاهد مارتينيز كريستيانو رونالدو وهو يغادر الملعب متأثراً بعد ما يُعتقد أنها آخر مباراة له في كأس العالم. «من الطبيعي أن نشعر بالحزن. كنا نستحق حظاً أفضل اليوم»، خلص الإسباني، الذي يختتم بذلك حقبة عمله مع البرتغال بنهاية حزينة.

تولى مارتينيز دفة القيادة في منتخب البرتغال منذ يناير 2023، وقاد الفريق في 45 مباراة دولية محققاً متوسط 2,27 نقطة في كل مباراة. تحت قيادته، فازت البرتغال بدوري الأمم الأوروبية في عام 2025، لكن في بطولة أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2026، خرج الفريق من الدور ربع النهائي والدور ثمن النهائي على التوالي.