قرار صادم من النصر بعد إصابة بيتي مارتينيز .. اقتراحين للتخلص منه

هل يرحل بيتي مارتينيز عن صفوف النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، اتخذت قرارًا صادمًا بشان مستقبل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب العالمي، بعد تعرضه لإصابة قوية.

نادي النصر أعلن أمس الأربعاء عن غياب مارتينيز عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بتمدد في الوتر الخلفي للركبة، وذلك بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية في بلاده.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة النصر ستبحث مع مارتينيز ووكيل أعماله توقيع مخالصة مالية بالتراضي، أو بيع عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

رغبة النصر في التخلص من مارتينيز جاءت بسبب كثرة إصابات اللاعب، حيث سيخضع اللاعب للجراحة على يد الجراح العالمي رامون كوجاك لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

الجراحة التي سيجريها رامون كوجاك ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر قادمة، لحاجته للعلاج والتأهيل، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي العالمي للتخلص منه.

وانضم بيتي مارتينيز إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف أتلانتا الأمريكي، بعقد لمدة 3 سنوات قادمة.