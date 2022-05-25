قرار صادم .. مركز التحكيم يرد على طلب الهلال بشأن كنو

رد مركز التحكيم الرياضي باتحاد الكرة السعودي، على طلب نادي الهلال برفع الإيقاف عن محمد كنو لاعب وسط الفريق، بعد إيقافه لتوقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الزعيم.

إيقاف كنو والهلال حاول رفع الإيقاف

أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بشأن قضية محمد كنو لاعب الهلال، وذلك بإيقافه لمدة 4 أشهر، بعد ثبوت توقيعه لعقد مع نادي النصر، ثم تجديد عقده مع فريقه الهلال.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال، بدفع مبلغ تعويض مالي قيمته 27 مليون ريال سعودي، قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم مع العالمي، وأيضًا قيمة مقدم العقد الذي حصل عليه.

ولكن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أصدر بيانًا رسميًا، يعبر عن غضبه من قرارات الغرفة، ووصفها بالقرارات المجحفة، ليتم تقديم استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى طلب برفع الإيقاف عن محمد كنو.

مركز التحكيم الرياضي يصدم الهلال

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن مركز التحكيم الرياضي قد اتخذ قرارًا صادمًا لنادي الهلال، بشأن طلب رفع الإيقاف عن محمد كنو.

الصحيفة السعودية أكدت على أن مركز التحكيم الرياضي رفض النظر في طلب الهلال، برفع الإيقاف عن محمد كنو، للتدابير الوقتية.

وعلل المركز قراره الرافض، بعدم وجود ضرر، بالإضافة لعدم كفاية الأسباب التي أرسلها الزعيم لرفع الإيقاف عن اللاعب.

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